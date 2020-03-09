無故交代後事又匯款5位數 友人機靈報警救回女子一命

錢姓女子因情緒低落，日前在新北市板橋區的租屋處服用大量藥物欲輕生，所幸她服藥前匯了一筆約莫幾萬元的金額給范姓友人，並交代友人要將錢交給家人，范女警覺不對勁前往察看後報警，才阻止悲劇發生。

海山警分局文聖派出所警員張皓鈞、朱柏諺日前晚間10時許接獲范女報案，指稱她上午接獲錢女來電，表示會匯款給她，再請她協助將錢轉交給家人，接著錢女果真匯了一筆約莫幾萬元的金額給她，讓她覺得十分奇怪，下午時警覺事情不對勁，趕緊跑到錢女位於板橋的租屋處。

范女到達後，發現怎麼敲門都沒人回應，便緊急通知房東，未料房東也沒有鑰匙，兩人只好報警處理。警方到場後，在房東同意下持警棍破窗救援，入內後才發現錢女已倒臥浴室，所幸尚有意識，緊急送醫後挽回一命，兩天後順利出院。

海山警分局長林温柔便呼籲民眾，自殺不能解決問題，一旦發現周遭親友有疑似自殺的想法或行為時，除可撥打1995生命線協談專線及110報案電話外，亦可撥打自殺防治諮詢安心專線1925尋求相關協助，透過專業單位的協助，避免憾事發生。