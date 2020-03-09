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宜蘭民宅火警！家屬衝火場救人被架梯拉下 老婦獲救送醫不治

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭壯圍傳出民宅火警，家屬一度要衝場救人但被勸阻拉下，消防人員最後救出一名受困女性，送醫急救。 圖／消防局提供
宜蘭壯圍傳出民宅火警，家屬一度要衝場救人但被勸阻拉下，消防人員最後救出一名受困女性，送醫急救。 圖／消防局提供

宜蘭壯圍鄉永美路下午傳出民宅火警，家屬一度要衝進火場救人被勸阻拉出，消防人員於火勢控制後，救出1名受困者，意識昏迷，送醫急救。

今天下午2點33分，縣消防局獲報位於壯圍鄉永美路有戶民宅發生火警，出動宜蘭、礁溪、壯圍分隊救災人車前往。民宅從1樓起火燃燒，有人受困，現場家屬嘗試要從2樓的遮雨棚進入屋內救人，經救災人員勸阻後，架梯拉下兩位家屬。

火勢在2點52分控制後，救出一名女姓受困民眾，意識陷入昏迷，由救護車送往陽大附醫急救，起火原因調查中。

76歲老婦送醫不治

【中央社／宜蘭縣9日電】

宜蘭縣壯圍鄉永美路2段一戶民宅今天發生火警，消防員到場後救出76歲意識昏迷老婦人，但經送醫急救後還是宣告不治，警消將針對事發原因展開調查。

宜蘭縣消防局下午約2時30分獲報，壯圍鄉永美路2段一棟3層樓民宅的1樓處起火燃燒，有人受困，派遣當地消防分隊前往救援。警消人員抵達現場後，2名家屬一度想要從2樓遮雨棚進入屋內，企圖搶救屋內受困者，但現場救災人員極力勸阻，並以架梯方式拉下這2名家屬。

消防局表示，這場火勢約在下午2時52分控制，並將屋內一名意識昏迷老婦人送往國立陽明大學附設醫院急救。起火原因有待進一步調查釐清。

陽大附醫表示，這名76歲老婦人經搶救後還是因為傷重，於下午近4時宣告不治。

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