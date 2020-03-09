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熊貓外送員遇逆向機車撞上 對方沒道歉還持短棒飆粗話

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導
高雄市鳳山區濱山街上前天上午傳出一起行車糾紛，一名foodpanda外送員遇上對向車道的機車騎士為超車，逆向撞上他。由於對方拿出球棒不斷說「怎麼樣，不爽呢」，甚至飆粗話。圖／擷取自臉書社團「爆怨公社」
高雄市鳳山區濱山街上前天上午傳出一起行車糾紛，一名foodpanda外送員遇上對向車道的機車騎士為超車，逆向撞上他。由於對方拿出球棒不斷說「怎麼樣，不爽呢」，甚至飆粗話。圖／擷取自臉書社團「爆怨公社」

高雄市鳳山區濱山街上前天上午傳出一起行車糾紛，一名foodpanda外送員遇上對向車道的機車騎士為超車，逆向撞上他。由於對方拿出球棒不斷說「怎麼樣，不爽呢」，甚至飆出粗話，讓外送員不滿，將行車記錄器Po上網。

轄區警方鳳山分局說，這起車禍屬A3事故，且是事後報案，外送員向警方說不須警方車處，會自行上檢舉系統檢舉。受理員警也說，對方手持球棒部分，涉及恐嚇罪嫌，屬非告訴乃論，警方已通知涉案機車騎士到案說明。

但由於外送員即將要出國，考慮後才決定是否提告，警分局員警還提醒他，可在6個月內提起告訴。

據了解，昨天中午12點多時，臉書社團「爆怨公社」有網友Po文貼出影片說「原來現在都是違規的比較大聲，還可以下車打人勒，球棒那麼小支你是來搞笑的嗎？」

影片中可見，前天上午11點多時，一名foodpanda外送員行經鳳山區濱山街時，遇上對向共騎著黑色機車的2名男子，對方疑為了超越前方車輛，竟跨越車道逆向行駛，與外送員發生擦撞。

車禍一發生，對方違規在先，反而惡言相向，對著外送員直說「你撞到我呢！」甚至聽到外送員說出「看你要叫警察沒，我沒差」後，還直接下車飆粗話，並從機車車廂中拿出短棒，作勢要打人，幸好一旁民眾見狀上前勸解後，對方才離去。

高雄市鳳山區濱山街上前天上午傳出一起行車糾紛，一名foodpanda外送員遇上對向車道的機車騎士為超車，逆向撞上他。由於對方拿出球棒不斷說「怎麼樣，不爽呢」，甚至飆粗話。圖／擷取自臉書社團「爆怨公社」
高雄市鳳山區濱山街上前天上午傳出一起行車糾紛，一名foodpanda外送員遇上對向車道的機車騎士為超車，逆向撞上他。由於對方拿出球棒不斷說「怎麼樣，不爽呢」，甚至飆粗話。圖／擷取自臉書社團「爆怨公社」

外送員 機車騎士 車禍

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