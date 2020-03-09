初登百岳山友一男一女疑高山症 台中市消防局上山救援

台中市消防局前晚獲報，登山隊一行6人原規劃前晚要抵達台中市和平區品田山的新達山屋，但行經至池有線約3.3K(池有山三叉營地)時，有2名同行山友，楊姓男山友、林姓女山友疑似高山症發作，頭暈、肢體無力急需救援，台中市消防局立即啟動複式通報機制同步通知雪霸國家公園管理處與雪霸警察隊，並分享救援相關資訊，由梨山分隊會同雪管處及雪警組成8人搜救隊伍一同前往救援，因天色昏暗，救援隊伍摸黑趕路，只為盡速接觸待救者，當晚找到高山症者，護送下山。

消防局表示，接觸待救者後，由出勤人員評估2名患者，其中1名患者表示自己是初登百岳，不了解自己身體狀況及山域情況，2名患者評估後發現其意識清楚、但仍有頭暈、嘔吐、肢體無力等症狀，搜救人員以協助行走及背負傷病患裝備等方式持續照護至登山口，成功完成任務，路途中指揮官梨山分隊黃小隊長也藉機解說登山教育，希望建立患者正確登山觀念，切勿僥倖。