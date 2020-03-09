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初登百岳山友一男一女疑高山症 台中市消防局上山救援

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
二名登山客在台中市和平區登山疑高山症，台中市消防局派人員上山救援。圖／台中市消防局提供
二名登山客在台中市和平區登山疑高山症，台中市消防局派人員上山救援。圖／台中市消防局提供

台中市消防局前晚獲報，登山隊一行6人原規劃前晚要抵達台中市和平區品田山的新達山屋，但行經至池有線約3.3K(池有山三叉營地)時，有2名同行山友，楊姓男山友、林姓女山友疑似高山症發作，頭暈、肢體無力急需救援，台中市消防局立即啟動複式通報機制同步通知雪霸國家公園管理處與雪霸警察隊，並分享救援相關資訊，由梨山分隊會同雪管處及雪警組成8人搜救隊伍一同前往救援，因天色昏暗，救援隊伍摸黑趕路，只為盡速接觸待救者，當晚找到高山症者，護送下山。

消防局表示，接觸待救者後，由出勤人員評估2名患者，其中1名患者表示自己是初登百岳，不了解自己身體狀況及山域情況，2名患者評估後發現其意識清楚、但仍有頭暈、嘔吐、肢體無力等症狀，搜救人員以協助行走及背負傷病患裝備等方式持續照護至登山口，成功完成任務，路途中指揮官梨山分隊黃小隊長也藉機解說登山教育，希望建立患者正確登山觀念，切勿僥倖。

消防局提醒，高山症常會顯示出頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、失眠甚至於感覺身體虛弱無力，第一時間常被誤認為一般常見感冒症狀，或者因舟車勞頓產生的暈車現象，也以為是攀爬高山後產生的體力不支或睡眠不足等因素，其實可能已是高山症而不自知；消防局說，民眾上山前掌握自己身體狀況，蒐集山域天候氣象，上山前多做一分準備，快樂登山，平安回家。

二名登山客在台中市和平區登山疑高山症，台中市消防局派人員上山救援。圖／台中市消防局提供
二名登山客在台中市和平區登山疑高山症，台中市消防局派人員上山救援。圖／台中市消防局提供

患者 高山症 山友

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