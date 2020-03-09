久病男鬱卒家中持刀對家人相向 勇警奪刀辣椒水壓制

高雄王姓男子疑因久病，心情鬱卒下，竟在家中持刀對家人相向，王的親友害怕找來警方幫忙。原本緊張的狀況，在前來的員警耐心溫情喊話還有英勇奪刀雙重攻勢下，王被卸下刀具送醫治療。

據了解，王男（48歲）4日中午時，疑因為長期生病，感到生活痛苦，不顧家人在身旁，拿著菜刀揮舞，王的家人怕刺激到王男不敢靠近，報警處理。

林園警分局大寮分駐所廖姓、林姓員警12點多巡邏時，獲報後趕到現場，與隨後前來的消防隊員向王男溫情喊話，試圖突破王的心防，化解他心中的鬱悶，但許久未見效果。

警方向消防人員借來防割手套，在不間斷的溫情喊話時，悄悄靠近王男，趁他未注意下，衝上前緊握王手中的菜刀，並噴灑辣椒水成功將他手中的菜刀奪下，由消防人員救醫。

雖員警也在噴灑辣椒水過程中，自己也不慎碰觸到，眼睛被辣得一時睜不開，但幸好休息一段時間後平安無事。對於員警英勇上前奪刀，王男的家人連連向警方表達感謝。