電器使用不當民宅火警高達6成 花蓮消防局籲裝住警器

花蓮縣消防局公布2019年下半年火災發生原因、時間和地點，高達61％的火災發生在民宅，起火點以廚房及臥室為主，多數為電器使用不當。為增加民眾在火災發生初期的逃生時間，消防局宣導全縣民宅裝設住宅用火災警報器，目前已補助裝設共計7732戶民宅。

花蓮縣消防局表示，根據花蓮縣2019年下半年共111件火災統計資料分析，扣除戶外燃燒雜草垃圾等鮮少造成損失案件，以建築物火災61件 （佔55%）為最高，其中民宅火災件數又佔建築物火災的61%，而人潮與居住密集的商業建築與集合住宅卻只有11%。

民宅火災件數高的主因為公共場所有較嚴謹的消防安全規定，在預防火災及初期撲滅火勢有相當大的成效。但民宅卻缺乏完善的消防安全機制，成為最容易發生火災的場所。

若依火災發生時段分析，以民眾日常活動時段12時至21時發生頻率居高，顯示火災多發生在民眾活動頻繁的時段，其中用餐時間因民眾使用各種類型的電器設備及爐火烹調器具，可能因使用頻繁或不當，造成電器故障、電線短路或爐火不慎引燃等而釀災。

依起火處所統計則以廚房及臥室為主，起火原因則以電器位居第一，深入分析後發現廚房與臥室是起火次數最多的地方，民眾除了在使用火源時應謹慎注意外，也應提升自身用電安全意識。

消防局長林文瑞表示，經統計本期火災造成民眾財產損失計881萬5千元，受傷人員4名，與2018年同期財損計1310萬9仟元，受傷人員5名相比，有降低的趨勢，主因為民眾防火意識的提高及消防局推動住宅用火災警報器的安裝。去年下半年所發生的住宅火警中有3件，因住警器起作用，提醒民眾成功初期滅火及逃生。