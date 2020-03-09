公車過站疑無法如願下車 男子竟朝司機吐口水

一名男子昨天在宜蘭搭乘國光客運所屬公車時，疑因過站無法如願下車，竟向司機吐口水。由於正值武漢肺炎疫情時期，引發撻伐。客運業者今天表示，將請示高層是否提告。

沈姓網友在社群臉書（facebook）上發出一段影片，影片中一名男子疑因公車駛離月台不能如願下車後，先是對司機咆哮，還罵司機「服務態度差」、「若心情不好可以請假」、「你很神經病」、「很九怪（難搞）」。

司機在影片中向男子解釋，為了乘客安全「礁溪轉運站只會開前門，而且車子已經離開月台，不能下車」。

不料，這名男子在下一站下車前，竟在車內朝司機吐口水，引起網友撻伐。不少網友表示，「男子吐口水可能涉及公然侮辱，支持司機提告」、「真沒水準又很羞辱人」、「口水可能有病毒」。

國光客運宜蘭區經理吳坤宗今天接受聯訪時說，經查證，這輛公車是國光客運所屬、宜蘭頭城外澳開往羅東的「宜蘭勁好行公車紅1線」，事發時間是昨天上午約11時20分。

吳坤宗表示，當時沈姓女司機將公車開進礁溪轉運站時，依照安全規定只開前門讓乘客下車，可能是男子不了解情況，誤認後門也會開啟，才造成男子在駛離月台過站後，要求沈姓女司機立即讓他下車。

吳坤宗說，沈姓女司機當時有向男子說明相關行車安全與乘客上下車規定，不能在途中任意停車，讓乘客下車。沈姓女司機昨天事發後，心情一度不佳，但今天心情恢復，已經可以正常上班。

他表示，時值武漢肺炎疫情延燒時期，沈姓女司機又遭這樣對待，將請示高層是否採取法律行動。