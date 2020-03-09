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影／男大鬧檳榔攤遭警壓制 送醫卻腦積水昏迷插管
新北市新莊警分局上周獲報有人在檳榔攤鬧事，6名員警到場處理，24歲吳姓男子仍大聲咆哮賴著不走，後來員警噴辣椒水上銬壓制，吳父趕抵告知兒子患有思覺失調症，最後協調救護車強制就醫，未料吳男卻腦積水昏迷，插管至今尚未清醒。
警方說明，2日下午4時許接獲新莊區化成路某檳榔攤42歲劉姓老闆報案聲稱有人鬧事，頭前派出所巡佐黃政敏及5名警員到場了解，發現吳姓男子在檳榔攤內反覆大聲嚷嚷，「我要包1千元檳榔，老闆不肯賣我！」老闆則說，「早就告訴他已經包好了，但是他就是不肯走，還拿錢扔我，亂吼亂叫咒罵。」
經勸說無效，吳男更加失控、幾近歇斯底里咆哮，員警嘗試把他輕慢推出檳榔攤，遭反抗推擠疑有攻擊意圖，後來只好噴灑辣椒水、強制上銬壓制逮捕。這時他的父親趕抵現場，告知兒子是思覺失調患者，長期住院治療，剛出院不久。
在壓制過程中，吳男仍能與父親對話、意識清醒。後來警方通報救護車到場，經與衛生局聯繫確認，決定強制送醫，當天下午5時16分送往衛福部台北醫院。
警方隔天3月3日晚上6時20分，致電吳姓父親關心吳姓男子的狀況，卻聽說他腦部積水陷入昏迷，且需要洗腎，已接受插管治療，雖然生命跡象穩定但是迄今尚未清醒，持續住院觀察。
警方表示，本案處理過程均有開啟密錄器全程錄音錄影，吳男為何事後健康狀況變化這麼大，需再向醫院探詢方能了解詳情。
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