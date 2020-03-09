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阿里山花季將至 警方加強取締台18線跨越雙黃線違規
嘉義縣阿里山花季將於本月10日熱鬧展開，嘉義縣竹崎分局日前公告將不定時不定點於台18線阿里山公路以科學儀器採證跨越雙黃線等違規行為，並進行舉發加強交通執法，請駕駛人遵守交通規則，維護自己與他人的交通安全。
台18線阿里山公路道路蜿蜒，限速30公里，常有駕駛人超速、超車，容易造成危險，警方表示，跨越雙黃線是台18線阿里山公路交通事故的主要肇事原因之一，部分駕駛人不顧行車安全跨越雙黃線，導致遵行方向的駕駛人閃避不及而發生交通事故。
警方表示，根據道路交通標誌標線號誌設置規則，雙黃線禁止車輛跨越行駛，且不得迴轉，違規者可依道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，不依規定駛入正確方向車道，經舉發處新臺幣600元以上、1800元以下罰鍰，請民眾勿以身試法。
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