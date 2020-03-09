阿里山花季將至 警方加強取締台18線跨越雙黃線違規

嘉義縣阿里山花季將於本月10日熱鬧展開，嘉義縣竹崎分局日前公告將不定時不定點於台18線阿里山公路以科學儀器採證跨越雙黃線等違規行為，並進行舉發加強交通執法，請駕駛人遵守交通規則，維護自己與他人的交通安全。

台18線阿里山公路道路蜿蜒，限速30公里，常有駕駛人超速、超車，容易造成危險，警方表示，跨越雙黃線是台18線阿里山公路交通事故的主要肇事原因之一，部分駕駛人不顧行車安全跨越雙黃線，導致遵行方向的駕駛人閃避不及而發生交通事故。