八旬失智嬤思念親人 獨自搭車掃墓險落難

清明節即將到來，一名家住台南市區的八旬老婦人思念雙親，不顧自身略有失智，瞞著家人搭車返回高雄掃墓，結果入夜後在高市茄萣街頭徘迴迷路，滿身疲憊倚坐街頭，警方發現後幫老阿嬤連絡上著急不已的家人，家人承諾近期會帶阿嬤返鄉掃墓，一解老阿嬤思親之情。

湖內警分局指出，茄萣分駐所警員吳冠霖、許凱翔日前夜間巡邏，兩人發現一名老阿嬤獨自坐在港東街一處民宅旁，阿嬤疲累且滿臉無助，口中喃喃自語說「要去掃墓、家住台南」，其餘問題一概答不上來。

因老阿嬤身上沒有證件，員警使用人臉辨識系統逐一比對，確認眼前長輩是來自台南市的85歲吳姓婦人，家人接獲通知喜出望外，連夜趕至警所接人。家人說，老阿嬤在茄萣長大，婚後搬至台南定居，近年罹患失智症，趁著家人不注意獨自搭公車外出，下個月定會陪同返鄉掃墓，不讓走失意外再度發生。