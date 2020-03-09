2輛車同框被拍誰超速？ 交通裁決處：關鍵在雷達波範圍

新北某機車騎士收到超速罰單，卻認為照片中還有計程車同時入鏡，懷疑是計程車超速，不過提出行政訴訟遭法官駁回，原因是計程車不在「雷達波發射範圍」，裁決處長李忠台說，若2輛車同時出現在雷達波發射範圍，因無法判定是哪輛車超速，避免爭議才不會開罰。

機車騎士這月以時速68公里的車速，行駛在新北限速50公里的道路上，不久接到罰單後，確認為罰單附上的超速照片中有一輛計程車同時入鏡，是計程車超速不是自己，因此向法院提出行政訴訟，但法官駁回訴訟，並認定「無誤判之可能」。

新北市交通事件裁決處表示，法官是依據警察局提供的測速儀「雷達波發射範圍比對圖」，計程車雖然在測速儀的「照相機攝影範圍」內，但不在「雷達波發射範圍」內，機車是唯一被偵測對象，並且判定為超速。

李忠台說，一般駕駛收到罰單的照片僅是「照相機攝影範圍」，警局會有「雷達波發射範圍」的參考依據，才能更精準的開罰，不過2輛車同時行駛在雷達波發射範圍，測速儀雖會拍下其中一輛超速照片，但無法判定是哪輛車，避免爭議就不會開罰。

李忠台表示，依據道路交通管理處罰條例第40條、43條及63條規定，汽機車駕駛人行車速度如超過規定的最高時速，可處1200元以上2400元以下罰鍰，並記違規點數1點。

李忠台說，若行車速度超過規定的最高時速60公里，除了可處8000元以上2萬4000元以下罰鍰，並記違規點數3點，吊扣該汽、機車牌照3個月，用路人切勿貪一時之快，除了繳罰緩跟吊扣牌照外，萬一釀成重大交通事故，害人又害己。