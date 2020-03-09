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影／山友探溪南鬼湖摔斷右小腿 台東空勤吊掛援救
內政部空中勤務總隊台東分隊（豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊），今天上午派遣黑鷹直升機前往高雄市桃源區的石山秀湖山區，成功執行摔傷致右小腿骨折的陳姓山友緊急救護任務，將傷者吊掛上直升機，後送高雄旗山醫院治療。
高雄溪南山及石山古道是許多山友熱愛的登山古道，其中位於石山山區的秀湖，又稱溪南鬼湖，海拔約2650公尺的秀湖湖面雖不大，但湖中有不少斷木，殘枝露出湖面，秀麗山水，多了幾許蒼涼美感，是不少山友尋幽訪勝熱門步道。
高雄市消防局表示，昨天中午接獲報案，陳姓山友等一行8人攀登石山秀湖，年約50歲陳姓山友在高雄市桃源區溪南山往石山秀湖方向，不慎摔斷右小腿，無法行走，須空勤後送下山就醫。
空勤台東分隊指出， 昨天晚上8點接獲總隊勤務指揮中心電話通知，今天上午派遣編號NA-709號黑鷹（UH-60M）直升機執行任務，7點54分起飛，直接定向石山秀湖，8點25分達目標區並實施吊掛作業，9點4分飛抵高雄市旗山國中落地，成功將陳姓山友交由救護車後送旗山醫院治療。
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