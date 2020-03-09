聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／奧迪男違規警攔查不停 闖紅燈拒測荷包失血近20萬
台中市王姓男子今天凌晨4時許駕駛奧迪轎車行經西屯區時，遭巡邏警員發現違規迴轉，警方前往攔查，未料王拒絕配合還闖紅燈，警方尾隨在後並通報警網支援，王遭查獲後，經警方告知權利義務，王仍表示「拒絕酒測」，警方依法祭出無照駕駛、拒測、闖紅燈的罰單，並依法扣車，預計王最重將吃上近20萬元的罰單。
據調查，王姓男子（39歲）在今天凌晨4時許駕駛奧迪轎車行經西屯區市政北二路時，違規迴轉，經警攔查不停，遭警網圍捕，途中王闖紅燈躲避查緝，最後仍在西屯區惠來、市政北六路被查獲，警方發現王滿臉酒容，但仍拒絕配合酒測，警方依法扣車，並祭出闖紅燈、拒絕酒測、無照駕駛3張罰單，預計王最重將被開罰19.7萬元。
台中市第六警分局呼籲，為了守護市民通行安全，平時就會針對重大交通違規項目，例如酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速及並排停車等違規狀況，執行稽查、取締，呼籲用路人應遵守交通規則，共同守護交通秩序及安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言