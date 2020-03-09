影／奧迪男違規警攔查不停 闖紅燈拒測荷包失血近20萬

台中市王姓男子今天凌晨4時許駕駛奧迪轎車行經西屯區時，遭巡邏警員發現違規迴轉，警方前往攔查，未料王拒絕配合還闖紅燈，警方尾隨在後並通報警網支援，王遭查獲後，經警方告知權利義務，王仍表示「拒絕酒測」，警方依法祭出無照駕駛、拒測、闖紅燈的罰單，並依法扣車，預計王最重將吃上近20萬元的罰單。

據調查，王姓男子（39歲）在今天凌晨4時許駕駛奧迪轎車行經西屯區市政北二路時，違規迴轉，經警攔查不停，遭警網圍捕，途中王闖紅燈躲避查緝，最後仍在西屯區惠來、市政北六路被查獲，警方發現王滿臉酒容，但仍拒絕配合酒測，警方依法扣車，並祭出闖紅燈、拒絕酒測、無照駕駛3張罰單，預計王最重將被開罰19.7萬元。

台中市第六警分局呼籲，為了守護市民通行安全，平時就會針對重大交通違規項目，例如酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速及並排停車等違規狀況，執行稽查、取締，呼籲用路人應遵守交通規則，共同守護交通秩序及安全。