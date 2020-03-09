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影／你累了嗎？剛K完歌開快車送友猛撞橋頭3傷
新北市跨越二重疏洪道的永安大橋今天凌晨2時許發生一起自撞車禍，20歲丁姓男子開車載2名朋友在五股端下橋匝道前，疑因路況不熟、打瞌睡偏移車道，迎面正中猛烈衝撞匝道分隔護欄，3人都受傷送醫，幸無生命危險。
據了解，這3人剛剛在蘆洲區唱歌聚會結束，由丁姓男子負責開車送2名朋友準備返回新莊區住處，他們從蘆洲端開上永安大橋，從行車記錄器影像可看出沿途車速頗快。
到了五股端下橋處，因為橋梁設計的路線剛剛通過一個右轉彎，馬上就遇到匝道分流，左右兩側各只有1線車道，路幅不寬必須很小心駕駛，右側續走高架銜接國道一號，左側下橋通往五股區平面道路。
丁男駕車原本應靠左下五股匝道，結果往右側過彎之後繼續向右方偏移，不偏不倚迎面正中撞上匝道分隔護欄，導致車頭嚴重潰縮變形，3人全都受傷沾滿鮮血，後方車輛見狀立刻停車報案求助。
消防隊器材車和救護車趕抵時，丁姓駕駛沒有明顯外傷，自稱被安全帶勒到肚子有點不舒服，右前座20歲官姓男子因座椅變形受困被救出，頸部及四肢多處擦挫傷，後座24歲陳姓男子手腳擦挫傷，3人均送醫救治，沒有生命危險。
丁姓駕駛由醫院抽血檢驗，酒精濃度零。疑因路況不熟、疲勞駕駛釀成車禍，但詳細原因須待丁男出院接受警方調查釐清。
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