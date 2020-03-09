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帶著同理心 竹市少年隊偵查佐成尋人專家

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市警局少年隊偵查佐楊苑青因家中也有青春期子女，對少年保護工作充滿同理心與使命感，成為尋少年專家、警局標竿。記者王駿杰／攝影
新竹市警局少年隊偵查佐楊苑青因家中也有青春期子女，對少年保護工作充滿同理心與使命感，成為尋少年專家、警局標竿。記者王駿杰／攝影

新竹市警察局少年隊對新竹市府教育處通報的新生未入學、中輟行方不明學生及失蹤少年均能主動積極查找，其中，偵查佐楊苑青因家中也有青春期子女，對少年保護工作充滿同理心與使命感，民國107年獲警政署少年保護工作及失蹤人口查尋工作績優員警，隔年更查找中輟生、失蹤少年及擅離收容機構少年達61人次，成為尋少年專家、警局標竿。

除了獲警政署表揚，楊苑青107年也陸續查獲販賣一二級毒品案5件、尋獲中輟生48人次、尋獲失蹤少年32人次、尋獲擅離安置處所少年11人次；108年查獲販賣二三級毒品案2件、尋獲中輟生42人次、尋獲失蹤少年12人次、尋獲擅離安置處所少年7人次，成績亮眼。

楊苑青回憶，108年讓他印象最深刻的協尋案是一名國中新生未入學案，因個案戶籍設於區公所，無居住地址可參考，他僅能在線索短缺的狀況下透過警政系統多方關聯式比對，好不容易找到個案的原租屋處，又發現對方已搬家至台中，最後費盡心力才聯絡上對方的父親，詳盡說明就學權益，主動提供辦理就學協助，終於讓個案順利在台中就學。

楊苑青說，中輟或離家出走都是少年偏差行為常見的開端，若能及時尋回並給予關懷支持，再結合行政資源協助解決少年面臨的家庭、就學、管教、經濟、情緒等議題，進而輔導復學或修復家庭關係，將對少年渡過青春風暴期及預防少年犯罪會有很大的幫助。

少年隊長陳豪傑說，竹市的少年保護工作一直有完整的網絡單位共同合作，少年隊對於極有可能或已產生偏差（犯罪）行為的少年，都會投入保護性預防措施，包含校園聯繫訪視、擴大預防犯罪宣導、建立司法觀護與檢警教聯繫體系、積極協尋中輟生、校園周邊熱點巡邏等；針對偏差行為、中輟（失蹤）尋回之少年也會主動轉介少輔會，由少輔社工協同志工以家人角色深入瞭解問題與需求，適時導入教育、社政、衛政、勞政等行政資源，解決少年面臨的困境。

新竹市警局少年隊偵查佐楊苑青因家中也有青春期子女，對少年保護工作充滿同理心與使命感，成為尋少年專家、警局標竿。記者王駿杰／攝影
新竹市警局少年隊偵查佐楊苑青因家中也有青春期子女，對少年保護工作充滿同理心與使命感，成為尋少年專家、警局標竿。記者王駿杰／攝影

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