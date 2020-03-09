藥房只進20包N95口罩 她不想排隊買乾脆下手偷

38歲鄭姓女子在藥局竊取了18包N95口罩後逃逸，警方循線前往鄭女住家逮人，鄭女坦承犯行，宣稱是因常去醫院看病卻懶得排隊買口罩，才會下手犯案，全案依竊盜罪嫌函送新北地檢。

家住台北市的鄭女本月5日跑到新北市板橋區忠孝路上的藥局，趁著店員不注意時，走到販售口罩的架位前確定無人注意後，悄悄將架上共18包、價值約2700元的N95口罩塞進包內，臨走前還刻意拿起架上其它物品詢問櫃檯人員掩飾，隨後迅速逃逸，店家則因忙著招呼其他客人又正在補貨，絲毫未察覺。

當晚藥局關門前清點，才發現進貨20包卻只賣出2包的N95口罩竟不翼而飛，調閱監視畫面後發現只有鄭女靠近架位又待了將近3分鐘，便懷疑是鄭女偷的，急忙報警。