聽新聞
test
0:00 / 0:00
藥房只進20包N95口罩 她不想排隊買乾脆下手偷
38歲鄭姓女子在藥局竊取了18包N95口罩後逃逸，警方循線前往鄭女住家逮人，鄭女坦承犯行，宣稱是因常去醫院看病卻懶得排隊買口罩，才會下手犯案，全案依竊盜罪嫌函送新北地檢。
家住台北市的鄭女本月5日跑到新北市板橋區忠孝路上的藥局，趁著店員不注意時，走到販售口罩的架位前確定無人注意後，悄悄將架上共18包、價值約2700元的N95口罩塞進包內，臨走前還刻意拿起架上其它物品詢問櫃檯人員掩飾，隨後迅速逃逸，店家則因忙著招呼其他客人又正在補貨，絲毫未察覺。
當晚藥局關門前清點，才發現進貨20包卻只賣出2包的N95口罩竟不翼而飛，調閱監視畫面後發現只有鄭女靠近架位又待了將近3分鐘，便懷疑是鄭女偷的，急忙報警。
警方調閱監視畫面，循線前往北市鄭女家中逮人，鄭女也對犯行坦承，表示是因自己需常去醫院看病卻又不想排隊買口罩，才會下手行竊，警訊後依竊盜罪嫌函送新北地檢署。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言