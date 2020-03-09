影／追求被拒藉口討債 台中醉男燒女陸配機車洩憤

台中市西屯區張姓男子不滿鄰居林姓女子借錢不還，昨天晚間10時許酒後心生不滿，前往林女住處討錢未果，張氣到直接將林女在去年間新買的光陽機車推倒後，拿雜草與打火機燃燒機車，有市民目擊全程，趕緊通報警消到場，張在犯案後也留在現場滅火，警方到場時，他辯稱留在現場是「擔心燒到其他人」，全案警詢後將依公共危險罪送辦。

據調查，張姓男子（58歲）是工人，與林姓女子（53歲）都住在台中市西屯區西屯路三段巷內，張、林女二人認識已久，去年間，林女向張借錢，張陸續借了2萬多元給林女，林女在去年9月間，買了一輛要價4萬多元的光陽機車，張後來不斷向林女索討欠款，林女都拖延未還。

張在昨天晚間10時許酒後一時氣憤，跑到林女住處前咆哮，要林女還錢，未料林女當時不在住處，張誤以為林女避不見面，因此從附近閒置矮房拿取雜草堆，並推倒林女機車後，將雜草堆放在機車上，以打火機點燃，機車被點燃後，張還留在現場，附近有住戶發現報警，張與住戶一起在現場持水管滅火，警消到場時，火勢已被撲滅。

林女透露，她是陸配，丈夫與張是好友，丈夫過世後，張時常噓寒問暖，她在年初時從大陸返台，遇到新冠肺炎需隔離14天，沒有工作，張主動詢問是否有經濟上的問題，所以借她1萬元，不過後來張表明欲追求她，她拒絕後，張就時常上門討錢。