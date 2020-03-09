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三峽廟會衝突警佐掛彩縫5針 強勢逮捕14人嚴辦
新北市三峽區昨晚發生廟會遶境衝突，10餘人無視警方制止仍繼續互嗆拉扯，造成1名巡佐額頭割傷送醫縫合5針。最後快打警力趕抵，強勢逮捕雙方陣頭共14人，依過失傷害等罪嫌移送法辦。
三峽區玄明保安宮昨天下午2時至晚上8時申請舉辦廟會遶境，三峽警分局規劃10名警力、4名義交全程執行交通疏導及安全維護勤務，晚上7時許仍在介壽路一段某超商店前，發生陣頭推擠衝突，道路交通因而嚴重受阻。
三峽派出所張姓巡佐立刻趨前制止暴力，並呼救17名快打警力趕抵支援，但是雙方陣頭毫不理會警方到場，仍繼續互嗆拉扯，混亂中導致超商門前1支廣告旗桿傾倒，割傷張姓巡佐左前額約2公分，送醫縫合5針。
警方當場逮捕帶頭滋事的18歲陳姓男子等人，隨即調閱監視器擴大調查，晚間9時許陸續將涉案的25歲林姓男子等，雙方共14人帶回調查，偵詢後依刑法過失傷害罪嫌、社維法第73條於公共場所喧嘩滋事不聽禁止，移送法辦。
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