台南歸仁透天厝凌晨起火 3人受困輕重傷送醫
台南市歸仁區民生二街一棟透天厝民宅今天凌晨起火，1家7口4人逃出但屋主及妻女3人受困，消防人員到場在1樓客廳發現67歲韓姓屋主，他疑因吸入過量濃煙意識模，送醫治療。另母女在3樓呼救，受到驚嚇與輕微嗆傷，
消防員架梯救出，3人分別送往台南市立醫院、成大醫院治療，詳細起火原因、燃燒面積及財損待調查。
消防人員表示，凌晨 2點51分接獲通報，到場發現有濃煙冒出，3名大人、1名小孩已先脫困，火勢30分鐘後撲滅，建築物為3層樓RC構造頂樓鐵皮加蓋，起火地點可能是1樓神壇雜物間。
獲報抵達現場時，4人已先脫困，仍有2大1小受困屋內。鄰居表示，聽到呼叫聲聞到異味外出查看，發現隔壁1樓起火，不久有4人從2樓後方陽台逃出，還有兩個人在陽台呼救。
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