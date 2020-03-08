街頭上演搶警車？警澄清員警落單臨時借車惹誤會

這年頭竟然還有人敢搶警車？桃園市八德區有民眾在臉書PO出，看到有人搶警車，警察衝過來向他借車，請民眾協助通報110警民合作，對此八德警分局趕緊出面澄清是「烏龍一場」，原來是多名員警在盤查可疑車輛時，情急之下有一人未跟上，臨時和民眾借車，才會導致誤會發生。

網友在臉書社團「記憶八德」上PO出，「在介壽路二段上有人搶警車，且警察還衝過來跟他借車，他立馬將機車借給警察去追，可惜還是給對方跑了，當下有詢問警方， 被搶的那台沒定位，所以在此請大家注意一下，如發現警察車上有未穿警察制服的人在開車，請協助趕快通報110警民合作」，讓不少八德民眾直呼「這年頭還有人搶警車？」、「治安太差了吧」、「可怕」。

八德警分局表示，初步調查後為虛驚一場，案發經過是桃園市警察局保安警察大隊在對可疑車輛進行盤查，在情急之下追車時，有員警「漏勾」沒跟上，才會向民眾借車追緝，該名落單的員警也趕緊向民眾表示要追車，向其借走機車，才會讓民眾誤會是警車遭人開走。

至於可疑車輛也已被攔下，目前正在偵查中，證實是一場誤會後，臉書貼文也已經被撤下。