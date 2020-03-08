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八旬老翁迷途速食店前 暖警話家常助他返家
高雄嚴姓老翁晚上在外迷途，一旁店家見天氣微冷，請他到店內休息，並報警請求警方協助。雖然嚴口語含糊不清，但警方在他身上找到家人聯絡方式，通知他的家人前來，在過程中，還陪伴嚴翁談天說地，讓前來嚴的家人大讚警方暖心。
警方表示，三民第二警分局鼎山所許姓、王姓員警，在前天晚上9點多巡邏時接獲通報，在建工路、新民路口附近的速食店內，有位迷途老人需要協助，員警立即趕往現場查看。
員警到場時，見到嚴姓老翁（83歲）在店內休息，經店內員工說明後，才知道原來嚴翁獨自在路口徘徊，身旁卻沒有親人或家屬陪同，加上天氣微冷，所以將他請入內休息。
警方上前向嚴翁聊天，但他的話與含糊不清，又答非所問，幸好員警在他身上找到證件還有家屬聯絡方式。當順利連絡到嚴翁家人後，員警一邊陪著嚴翁話家常，直到嚴的女兒前來。
嚴的女兒向員警說，嚴平常都由家人負責照料，基於有失智情況，有時會什麼記不得，為此家人特地製作了一個安心手環，可是父親說什麼都不願意戴，讓家人困擾不已，這次幸好有警方照料避免徒增意外。
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