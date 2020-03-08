小孩意外反鎖家中 柔情警播卡通安撫女童心

昨天中午時，一名女童趁阿嬤外出拿物品時，意外將大門關門，心急的阿嬤擔憂女童出意外，撥打110向警方求救，員警到場見天真可愛的女童嚎啕大哭，拿出手機播放卡通「巧虎」影片，女童馬上就開心起來，專注看著影片，讓消防隊協助開啟大門，化解祖孫驚魂記。

警方表示，昨天中午12點時，小港警分局漢民所林姓、丁姓員警接獲報案，有小女孩不慎將自己反鎖屋內，陳姓阿嬤（62歲）焦急報警到場請求警方協助。

員警一到現場，看著阿嬤與小女孩隔著大門對望，阿嬤心急如焚的向員警表達擔憂情緒，說「她一到大門口拿個物品，沒想到才開門走出，小孫女不知為何將大門關上」，獨留沒帶鑰匙的她在外著急。

這時小女童在屋內也因緊張哭泣，陳姓阿嬤更加手足無措，到場的林姓員警，家中育有2名子女，深諳小孩心理，便拿出手機撥放卡通影片「巧虎」，還陪著女童聊天，轉移她的注意力。

直到消防人員到場，從住宅2樓爬入屋內開啟大門，讓阿嬤放下心中大石。女童爸爸趕回家中時，看到員警蹲在一樓門口溫柔陪伴女童，也感動地頻向警方道謝。