男子深夜機車沒油牽車 遇桃園警添油助解圍
桃園市龍潭警分局石門派出所警員張貴淵、徐松佞及陳欣妤今天凌晨執行巡邏勤務，行經龍潭區中正路與三坑路段時見1名男子在路旁推著機車，瞥見員警馬上低頭，讓警方一度以為有酒駕違規或犯行，員警於是上前盤檢，才發現是機車沒油熄火牽車。
警員了解狀況後，返回派出所拿油桶到龍潭市區的加油站買汽油，再回來幫男子加滿油，順利的協助車輛發動。
警方指出，男子家住花蓮縣，在苗栗縣工作謀生，日前請假騎機車返鄉掃墓，昨天從花蓮家中出發長途跋涉要返回苗栗縣工作地，今天凌晨經過桃園市龍潭區，沒想到車沒油又是走山路，深夜沿路的加油站已打烊，車子沒油熄火，只能牽著機車推車沿路找尋加油站，看見警車靠近又不好意思求助，只能低著頭繼續牽車，沒想到員警主動幫忙買汽油解圍，讓他很感動和感激。
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