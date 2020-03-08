男子深夜機車沒油牽車 遇桃園警添油助解圍

桃園市龍潭警分局石門派出所警員張貴淵、徐松佞及陳欣妤今天凌晨執行巡邏勤務，行經龍潭區中正路與三坑路段時見1名男子在路旁推著機車，瞥見員警馬上低頭，讓警方一度以為有酒駕違規或犯行，員警於是上前盤檢，才發現是機車沒油熄火牽車。

警員了解狀況後，返回派出所拿油桶到龍潭市區的加油站買汽油，再回來幫男子加滿油，順利的協助車輛發動。