員警急尋男童全聯來電有狀況 正是要找的人喜劇收場

基隆市一名男童獨自離家，警方接獲家長報案描述男童穿著，調閱道路監視器追查男童行蹤時，又接獲全聯店員通報，賣場有名男童舉止有異。警員前往查看，發現正是大家正在找的男童，帶回派出所後通知家屬來帶回家。

基隆市警二分局今天表示，東光派出所6日接獲轄區市民報案，指因未把住家大門關妥，結果家中男童獨自離家，不知去向。家人心急如焚，希望警方協助找人。

員警向家長詢問男童特徵後，調閱路口監視器尋找男童行蹤，並請家長到派出所辦理報案協尋手續。

當員警還在查看監視器錄影畫面，轄區全聯福利中心店員來電，指有名男童在賣場徘徊，身旁並無大人陪同，言行不尋常，希望警方協助處理。

東光所警員楊永傑、洪淑慧獲報前往全聯，看到男童的穿著與特徵，與先前報案協尋的男童雷同，將男童帶回派出所，並聯繫家屬。男童的阿嬤到派出所看到孫子，滿心歡喜，感謝員警及時找人，沒有發生意外。