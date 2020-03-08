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不配合公車司機折疊腳踏車 男飆警國罵送妨害公務
高雄張簡姓男子因搭公車時，帶著折疊腳踏車上車，但他不願配合公車司機要求，將腳踏車摺疊收放，2人發生衝突，直到警方上車處理時，張簡姓男又不配合員警，與警方發生衝突，甚至飆出三字經辱罵，被警方帶回依妨害公務罪嫌送辦。
據了解，這起事件發生在昨天下午4點05分左右，張簡姓男子（65歲）搭乘的公車，行經沿海路四段、田厝路口時，因司機發現他攜帶腳踏車，希望他將腳踏車折疊起來，以維持行車安全，但他拒不配合，還與司機發生爭吵。
林園警分局港埔派出所員警上車勸解，一旁乘客錄下影片，警方要張簡出示證件，但他反而問員警「你什麼名字？」，員警回說「我穿中華民國警察制服，執行公務」，張簡行徑，讓乘客相當傻眼。
張簡又進而與員警發生爭吵，警方將他拉扯下車時，他仍不斷反抗，還飆出三字經辱罵，最終還是被員警拉下車制服，依妨害公務現行犯逮捕，並帶回所內偵辦、移送。
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