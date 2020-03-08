影／南市歸仁區中正路車禍多 員警廣播提醒減速慢行

台南市歸仁警分局統計去年車禍受傷案件，發現仁德區中正路為轄區事故量最多路段，今天起規畫員警騎乘警用機車自正義街起至台86橋中正路路段，來回巡視，並使用喊話器播放「易肇事路段，請小心駕駛」警語，不少用路人乍聽霧煞煞，得知是警方苦心，忍不住稱讚警方用心。

警方說，因中正路全長近10公里，北與永康分局交界，南與高雄湖內分局交界，取道於此的駕駛人眾多，加上沿途經過住家、工業區、市集，交通狀況複雜，駕駛人一分神易釀意外。