影／南市歸仁區中正路車禍多 員警廣播提醒減速慢行
台南市歸仁警分局統計去年車禍受傷案件，發現仁德區中正路為轄區事故量最多路段，今天起規畫員警騎乘警用機車自正義街起至台86橋中正路路段，來回巡視，並使用喊話器播放「易肇事路段，請小心駕駛」警語，不少用路人乍聽霧煞煞，得知是警方苦心，忍不住稱讚警方用心。
警方說，因中正路全長近10公里，北與永康分局交界，南與高雄湖內分局交界，取道於此的駕駛人眾多，加上沿途經過住家、工業區、市集，交通狀況複雜，駕駛人一分神易釀意外。
歸仁警分局長梁仁輝說，透過大數據分析，仁德區中正路車禍事故發生時段自上午6點起急遽增加，至晚上8點以後才逐漸減少，為讓用路人於這段時間內行經中正路能提高警覺小心駕駛，分局規畫警力騎乘警用機車於中正路事故率最多路段，自正義街起至台86橋下來回巡視，並使用喊話器播放「易肇事路段，請小心駕駛，遵守交通規則，歸仁分局關心您」警語，提醒駕駛小心
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