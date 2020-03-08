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讓台電施工人員選擇搭流籠原因 原來是山路崎嶇難行

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
今天台電人員帶領相關人員上山勘查原因，從施工地至電塔山路路程崎嶇陡峭，只能步行。記者張雅婷／攝影
今天台電人員帶領相關人員上山勘查原因，從施工地至電塔山路路程崎嶇陡峭，只能步行。記者張雅婷／攝影

台電位於新竹縣北埔鄉外坪村的134號施工地昨上工，沒想到第一天就發生因施工人員搭乘運送物料的流籠，造成3死意外，今天台電人員帶領相關人員上山勘查原因，從施工地至電塔山路路程崎嶇陡峭，只能步行，有些路段需要手腳並用，還有些路段只有一個人通行的寬度，稍不慎就會摔落懸崖。

今天記者背著相機跟著上山，一般人輕裝上去就已經喘吁吁，已經可以想見台電人員平時背著裝備上山有多辛苦，而這一趟山路一般人上山須走30分鐘，下山更是難行，只能拉著一旁的保護繩慢慢下來，若摸黑下山可能要花更多時間，甚至如果一個人上下山，一不小心腳滑，就可能跌落懸崖，或許也讓施工人員認為搭流籠是比較安全的選擇。

平常在辦公室的台電人員、新竹地檢署檢察官、警察及記者們一行人今天小心翼翼地上下山，也相當敬佩每天在不同山區工作的台電人員，更讓人了解原來想當台電人員，擁有好的體力是必要的。

今天台電人員帶領相關人員上山勘查原因，從施工地至電塔山路路程崎嶇陡峭，只能步行。記者張雅婷／攝影
今天台電人員帶領相關人員上山勘查原因，從施工地至電塔山路路程崎嶇陡峭，只能步行。記者張雅婷／攝影
今天台電人員帶領相關人員上山勘查原因，從施工地至電塔山路路程崎嶇陡峭，只能步行。記者張雅婷／攝影
今天台電人員帶領相關人員上山勘查原因，從施工地至電塔山路路程崎嶇陡峭，只能步行。記者張雅婷／攝影

台電 新竹 警察

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