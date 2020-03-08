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影／流籠摔死人原因 台電初步調查滑車脫鉤致繩索斷裂
台電位於新竹縣北埔外坪村的施工地昨天晚間發生工安意外，造成3名工人死亡，今天台電前往意外發生地及電塔勘查尋找原因，目前初步發現是金屬故障，導致主鋼索上的滑車脫鉤，造成繩索斷裂，不過台電桃新營業處人員也表示，運載上下山的流籠本來就不應該載人。
據了解，昨天共有8名人員施工，晚上7時許第1批施工人員共4人搭乘運載物料的流籠下山，因流籠平安落地，第2批3人也放心搭乘，結果操作手突然聽到一聲巨大聲響「砰」，接著滑車與流籠就快速往下衝，後來繩索應聲斷裂，3人及流籠就從半空中掉下來。
台電說明，目前至電塔施工地發現，由於機器上的滑車應與細的鋼索連接一起，但現在發現滑車脫離鋼索，造成繩索卡住不動，結果另一端繩索又持續拉扯，造成承受不住而斷裂。
桃新營業處副處長林世孺表示，除了不該用流籠載人，目前來有2個疑點，一為施工人員搭乘的流籠，若一般承受物料是可以承受得了該重量，因此台電技術人員在檢查鋼索受力與拉力有無問題；另一疑點為脫鉤的原因是否是握持力不足。
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