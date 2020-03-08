影／新莊台1線高架橋掉水泥塊 砸穿汽車後擋玻璃嚇壞駕駛

新北市新莊區新北大道二段的台1線高架橋，今天上午發生水泥塊崩落意外，把1輛路過的小轎車後擋風玻璃砸破1個大洞，駕駛人受到極大驚嚇，幸好後座沒有乘客，無人受傷。

警方初步調查，1名51歲黃姓男子今天上午9時32分，駕駛小轎車沿台1線高架道路行駛，並從新莊思源路匝道下橋往五股方向直行，下橋之後在平面路段隨著車陣緩進停等前方路口紅燈。

沒多久突然「轟！」的一聲巨響，伴隨整輛車劇烈晃動，他回過神下車檢查，發現後擋風玻璃被1塊寬約60公分的大水泥塊砸破1個大洞，車頂也滿是水泥碎塊，抬頭一看，高架橋底面有水泥崩裂、鋼筋外露現象，幸好無人受傷，連忙報警求助。