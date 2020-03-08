影／改裝車噪音引爆淡水眾怒 侯友宜：我知道了

新北市淡水區沙崙海邊和淡海新市鎮一帶，今天凌晨出現大批改裝噪音車集體夜遊，嚴重妨害安寧引發民怨，警方獲報立刻動員人力展開圍捕，共攔下25輛機車、30人，其中近三分之一沒駕照，甚至有人帶著整桶汽油長途騎車宛如「行動汽油炸彈」。

最後共開出32張交通違規罰單，8人因危險駕駛、偷竊車牌移送法辦。新北市長侯友宜上午到蘆洲警分局新建廳舍工地，視察工程進度時聽聞此事引發淡水地區居民眾怒，他詳細詢問發生時間、地點，表示將會請相關單位了解詳情。

淡海新市鎮周邊約從凌晨4時許，陸續出現一批批夜遊機車發出極大噪音，附近居民實在被吵得受不了，紛紛向110報案，隨後便有人在地方性臉書社團發起聯合簽到，打算投訴市長信箱，短短三、四個小時超過1500人按下憤怒表情貼，累積到中午已超過2300人、267則留言表達不滿。

淡水警分局獲報後發動攔截圍捕，這群年約15至22歲的青少年隨即四散逃竄，有些人溜進海邊小路、有人竄進民營停車場藏匿，後來警方用巡邏車包夾口袋戰術，在淡水老街中正路與文化路口，攔下機車25輛共30人，部分人車趁隙溜掉。

經查這群人從桃園出發，沿濱海公路到淡水夜遊，其中9人根本沒駕照、有些機車改裝得很誇張，甚至用塑膠桶裝著汽油長途騎車，或遮蔽車牌逃避取締。