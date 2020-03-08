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影／賓士擦撞貨車翻落國一邊坡 燒毀過程驚悚曝光

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導
賓士轎車衝上護欄並翻落邊坡。圖／翻攝臉書爆料公社
賓士轎車衝上護欄並翻落邊坡。圖／翻攝臉書爆料公社

國道1號北上岡山段3天前中午發生賓士轎車摔落邊坡起火，整輛車燒成廢鐵，今天有後方的車輛行車記錄器被PO上臉書社團「爆料公社」，顯示當時白色賓士轎車行駛在路肩，由於是開放時段並無違規，但貨車卻從外車道要右切，疑未注意到白車，發生擦撞白色更被擠到衝出護欄；國道警方指，貨車變換車道不當，將處3000到6000元罰鍰。

警方指出，溫姓貨車司機（41歲）上周四近中午12點，行經國道1號北上352公里，察覺綑綁貨物的繩子可能鬆脫，打算停靠路肩查看，就往右切，但卻與行駛路肩的轎車發生擦撞，導致轎車衝出護欄，翻滾滑落邊坡，更起火燃燒。

高雄市消防局獲報派遣楠梓、橋頭、燕巢分隊共4車11人前往，幸好史姓駕駛（30歲）及時自行脫困，意識清醒，僅輕微肢體擦傷、身體約13%的1至2度燒燙傷，送往義大醫院救治，火勢也立即被撲滅，不過車體幾乎成廢鐵。

國道五大隊警方當時調查雙方都沒有酒駕，溫姓貨車駕駛、史姓轎車駕駛都稱是貨車要變換車道而擦撞；而今天臉書有當時後方的行車紀錄器影像曝光，警方認為與兩人說法都吻合，初步認定因當時屬於路肩開放時段，轎車行駛路肩無違規，是貨車變換車道不當，未禮讓直行車先行，擬會依違反道路交通管理處罰條例舉發，開罰3000元至6000元，目前雙方先談民事和解，暫無提告。

兩車擦撞後賓士轎車失控。圖／翻攝臉書爆料公社
兩車擦撞後賓士轎車失控。圖／翻攝臉書爆料公社
國道1號北上岡山段3天前中午發生轎車摔落邊坡起火。記者賴郁薇／翻攝
國道1號北上岡山段3天前中午發生轎車摔落邊坡起火。記者賴郁薇／翻攝
轎車翻落邊坡起火，燒成廢鐵。記者賴郁薇／翻攝
轎車翻落邊坡起火，燒成廢鐵。記者賴郁薇／翻攝
行車記錄器影片顯示大貨車欲往右切到路肩，涉變換車道不當，與直行的白色賓士轎車擦撞。圖／翻攝臉書爆料公社
行車記錄器影片顯示大貨車欲往右切到路肩，涉變換車道不當，與直行的白色賓士轎車擦撞。圖／翻攝臉書爆料公社

國道 車道 爆料公社

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