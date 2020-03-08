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民眾小心荷包大失血 桃園2區間測速抓違規月底實施
桃園市繼台61線觀音、新屋段實施區間測速照相後，市政府交通局2月底完成龜山區萬壽路1段、青山路2段建置區間測速照相，預定3月底上線，市警局今天上午表示，市警局配合龜山2條區間路段系統設定過程，進行教育訓練、熟悉操作和宣導，決定3月31日實施區間測速照相取締，請汽、機車駕駛人行經2條路段減速慢行，避免被罰款。
市府交通局在龜山區萬壽路1段 (東萬壽路309巷到萬壽路2段1275巷）、青山路2段（文青路到青山路2段1巷）路段，已完成建置雙向區間測速照相。交通局表示，龜山區2條危險、易超速路段，已在2月底完成建置區間測速照相系統，預定3月底上線使用。
市警局交通大隊表示，這2條新建置龜山區間測速照相路段為一般道路，汽、機車限速50公里，時速70公里以上開罰，採累進制罰款，機車超速至少1200元、汽車超速至少1600元，各式車輛超速100公里以上均罰款2萬4千元，車輛超速愈高、罰款愈多。
市警局交通大隊長林樹國表示，龜山區萬壽1段、青山路2段預定本月底完成系統設定上線，警方將配合教育訓練、熟悉測速照相系統操作和進行用路人宣導，自3月31日執行違規超速取締，呼籲民眾開車行經龜山2條區間測速照相路段，依規定速限行駛，以免超速被罰損失。
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