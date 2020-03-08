酒駕騎機車跌倒 醉男蹣跚逃離火燒車

台中市廖姓男子清晨騎機車經過霧峰區大峰路時，突然跌倒在路旁，後來他見機車起火迅即奮力爬起走到一旁，但因酒醉又再倒地，所幸未被後來機車引起的大火吞噬。

消防人員後來趕到滅火並將他送醫，警方替他酒測，發現超過標準值，依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，警方從監視錄影發現，廖姓男子（59歲）清晨6時騎機車經過霧峰區大峰路382號前因酒醉不勝酒力而跌倒，但所幸仍在機車火勢更為猛烈前腳步蹣跚的走到約2、3公尺外，才未被火燒到。

據了解，該車並未與他車碰撞或自撞情形，廖姓男子無明顯外傷，但他語無倫次，明顯已泥醉。

霧峰警分局上午說，目前每月酒駕及擴大臨檢勤務仍維持至少8次以上，各單位亦利用巡邏勤務，針對酒駕情形加強取締，不因防疫工作而取消。