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台中消防員改良「打火把」 因應公墓火警有奇效

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局外埔消防分隊研發改良版打火把，可更有效撲滅小規模雜草火警。圖／台中市消防局提供
台中市消防局外埔消防分隊研發改良版打火把，可更有效撲滅小規模雜草火警。圖／台中市消防局提供

每逢清明節前後，公墓火警頻傳，過去消防隊員都會利用廢棄水帶製作「打火把」，造型似拖把，拍熄民眾掃墓祭祖遺留下的餘火，但耗損率很高，台中市消防局外埔消防分隊小隊長林秉弘、分隊長廖維封與資深義消討論後，研發「打火把改良版」，用於小規模的雜草火警更有效率，若未來基層反應好，將陸續推行到各大隊、分隊使用。

台中市消防局表示，清明掃墓期間，常引發大面積的公墓火災，墓地位處偏僻，水源皆較欠缺，水帶延伸不易，因此，消防員會利用水帶本身不燃材質，製做成造型似拖把的「打火把」，可用於撲滅小規模雜草火警，但由於傳統的打火把是利用木條前端綁上廢棄水帶，有重量重、面積小等缺點，以致耗損高。

台中市消防局指出，外埔消防分隊小隊長林秉弘、分隊長廖維封及資深義消集思廣益，開發出新版的打火把，使用錏管替代原本的木頭，前端水帶橫向從3公分延伸到30公分，面積增加一倍以上，替換水帶從鐵絲綑綁，改成螺絲鎖上，可快速替換燒破的水帶，後續消防局將會視第一線消防員的反饋，陸續推行各消防大隊、分隊使用。

台中市消防局呼籲，民眾掃墓敬祖要記得撲滅餘燼，確認殘火熄滅才離開，減少火災發生，保護自己與他人安全。

台中市消防局外埔消防分隊研發改良版打火把，可更有效撲滅小規模雜草火警。圖／台中市消防局提供
台中市消防局外埔消防分隊研發改良版打火把，可更有效撲滅小規模雜草火警。圖／台中市消防局提供

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