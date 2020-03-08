載物流籠卻拿來載人 3電塔工人墜地慘死

新竹縣北埔鄉外坪村竹37-1線昨晚發生台電高壓電塔工程工安意外，竹東警分局偵辦初步發現，3名死者搭乘的流籠不是用來載人，而是用來吊掛物料。台電新桃營業處表示，昨天是工程第134號處的第一天上工，由於到山區施工的人員都是有相當經驗者才能到危險性較高的山區工作，因此台電也組成調查小組調查事發經過。

今天上午新竹地檢署檢察官也到場勘驗，釐清經過。台電新桃營業處表示，這次工程是要架高基座，而往返工地與電塔的流籠主要是載運廢棄物與廢土等，而且事前已多次宣導流籠上不可搭載人員，沒想到卻發生憾事，工地負責人要負很大的責任。