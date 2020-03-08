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載物流籠卻拿來載人 3電塔工人墜地慘死

聯合報 / 記者張雅婷／新竹即時報導
台電高壓電塔流籠墜地，3工人摔死，新竹地檢署檢察官今上午到場勘驗，釐清經過。記者張雅婷／攝影
台電高壓電塔流籠墜地，3工人摔死，新竹地檢署檢察官今上午到場勘驗，釐清經過。記者張雅婷／攝影

新竹縣北埔鄉外坪村竹37-1線昨晚發生台電高壓電塔工程工安意外，竹東警分局偵辦初步發現，3名死者搭乘的流籠不是用來載人，而是用來吊掛物料。台電新桃營業處表示，昨天是工程第134號處的第一天上工，由於到山區施工的人員都是有相當經驗者才能到危險性較高的山區工作，因此台電也組成調查小組調查事發經過。

今天上午新竹地檢署檢察官也到場勘驗，釐清經過。台電新桃營業處表示，這次工程是要架高基座，而往返工地與電塔的流籠主要是載運廢棄物與廢土等，而且事前已多次宣導流籠上不可搭載人員，沒想到卻發生憾事，工地負責人要負很大的責任。

這起台電事故由暐聯標下工程，3名死者中，39歲王姓工頭二包暐聯這工程的綁鐵部分，22歲陳姓及27歲辜姓跟工頭一起搭乘流籠，疑因馬達不明原因故障造成纜線斷裂，將40公尺以上的流籠摔落地面，當時王姓工頭掉出外面急救不治，另兩位頭顱破裂當場死亡，警方懷疑除了機具故障釀禍，人為便宜行事恐怕也跟這起悲劇脫不了關係。

台電高壓電塔流籠墜地，3工人摔死，新竹地檢署檢察官今上午到場勘驗，釐清經過。記者張雅婷／攝影
台電高壓電塔流籠墜地，3工人摔死，新竹地檢署檢察官今上午到場勘驗，釐清經過。記者張雅婷／攝影

台電 新竹 事故

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