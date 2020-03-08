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明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

一場疫情…美國這項醫療科技爆紅 台灣其實早就有

影/收容1800多人 台南監獄防疫壓力大全面備戰

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南監獄收容人與戒護人員團體活動時都戴口罩。記者周宗禎/攝影
台南監獄收容人與戒護人員團體活動時都戴口罩。記者周宗禎/攝影

台南監獄收容人多，防疫壓力大，自從年初疫情出現後就開始規畫防疫措施，與一般民眾接觸最多的「接見室」，受刑人與家屬近距離接觸的聽筒，每一批次用過就以酒精擦拭，每一天平均12次，所有桌椅都以漂白水擦洗。

副典獄長邱量一指出，南監有1800名收容人、員工300多人，絕對要避免群聚感染的風險，目前防疫的做法已盡可能比照醫療院所，不能也不會鬆懈。所幸至今沒出現會客民眾或洽公人士因發燒無法進入。

邱量一表示，因為監所受刑人非常多，幾乎每個星期都會有一到數人出現發燒症狀送醫，不過到目前為止醫院都判定是因為傷口感染或者是感冒等其他原因發燒，而不是冠狀病毒造成，至今沒有冠狀病毒感染或疑似感染個案出現。

任何監獄外的民眾要進入前都要量額溫、雙手噴酒精，獄方還在各主要出入口設置 乾洗手機， 提供民眾以及 員工加強手部清潔。

至於新進的受刑人，台南監獄也都請合作醫院先查核有無到過疫區或曾就醫，獄方最近也爭取到廠商提前在出入口安裝紅外線偵測儀，有異常體溫都會立即警示。

台南監獄呼籲民眾會客洽公都要戴口罩，也已準備口罩給剛好沒帶或者忘記帶的民眾使用。監獄內的非必要活動例如才藝班 都暫停，收容人在工廠工作都要戴口罩。口罩數量目前還勉強夠使用 。

獄方表示已向相關單位採購備用數量，另也向外採購布口罩，準備萬一疫情時間很長，一般口罩不夠用時，可用布口罩搭配延長使用期限。

台南監獄人員聚集點加裝乾洗手機。記者周宗禎/攝影
台南監獄人員聚集點加裝乾洗手機。記者周宗禎/攝影
台南監獄出入需先噴酒精、量測體溫。記者周宗禎/攝影
台南監獄出入需先噴酒精、量測體溫。記者周宗禎/攝影
台南監獄出入需先噴酒精、量測體溫。記者周宗禎/攝影
台南監獄出入需先噴酒精、量測體溫。記者周宗禎/攝影
台南監獄出入口架設紅外線監測系統。記者周宗禎/攝影
台南監獄出入口架設紅外線監測系統。記者周宗禎/攝影

口罩 監獄 發燒

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