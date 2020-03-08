25輛噪音機車淡水競速夜遊 1500憤怒居民集體發聲抗議

近日天氣回暖，新北市淡水區沙崙海邊和淡海新市鎮一帶，今天凌晨又出現大量「炸街噪音車」集體夜遊、競速，居民們被吵得無法睡覺，紛紛打110報案，更有一千多人半夜氣到在臉書社團集體簽到投訴，希望市長侯友宜拿出辦法解決。警方亦隨即動員取締，攔下25輛機車共30人，開出32張罰單、6人依公共危險罪嫌移送法辦。

今天凌晨約4時許，淡水區沙崙海邊、濱海路3段等處，陸續出現一群群機車傳出巨大噪音呼嘯而過，沿途居民實在被吵得受不了，紛紛拿起手機錄影，也有人隨後在臉書社團細說淡水貼文發起聯合簽到，打算投訴市長信箱，短短三、四個小時便有大約一千五百個市民按下憤怒表情貼。

轄區淡水警分局獲報隨即動員18名組合警力展開攔截圍捕，凌晨4時27分在淡水老街中正路與文化路口，攔下機車25輛共30人，經查這群青少年多半來自桃園地區，年紀從15歲到22歲不等，多人根本沒有駕照、甚至遮蔽車牌想逃避取締，涉嫌車聚夜遊、競速飆車妨害安寧。