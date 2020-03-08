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25輛噪音機車淡水競速夜遊 1500憤怒居民集體發聲抗議

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導
大批青少年集體到淡水機車夜遊，涉嫌競速、改裝車體，噪音擾人引發居民抗議。記者林昭彰／翻攝
大批青少年集體到淡水機車夜遊，涉嫌競速、改裝車體，噪音擾人引發居民抗議。記者林昭彰／翻攝

近日天氣回暖，新北市淡水區沙崙海邊和淡海新市鎮一帶，今天凌晨又出現大量「炸街噪音車」集體夜遊、競速，居民們被吵得無法睡覺，紛紛打110報案，更有一千多人半夜氣到在臉書社團集體簽到投訴，希望市長侯友宜拿出辦法解決。警方亦隨即動員取締，攔下25輛機車共30人，開出32張罰單、6人依公共危險罪嫌移送法辦。

今天凌晨約4時許，淡水區沙崙海邊、濱海路3段等處，陸續出現一群群機車傳出巨大噪音呼嘯而過，沿途居民實在被吵得受不了，紛紛拿起手機錄影，也有人隨後在臉書社團細說淡水貼文發起聯合簽到，打算投訴市長信箱，短短三、四個小時便有大約一千五百個市民按下憤怒表情貼。

轄區淡水警分局獲報隨即動員18名組合警力展開攔截圍捕，凌晨4時27分在淡水老街中正路與文化路口，攔下機車25輛共30人，經查這群青少年多半來自桃園地區，年紀從15歲到22歲不等，多人根本沒有駕照、甚至遮蔽車牌想逃避取締，涉嫌車聚夜遊、競速飆車妨害安寧。

員警最後共舉發危險駕駛5件、無照駕駛6件、擅自變更車體19件、遮蔽號牌1件、行駛報廢車輛1件，總共32張罰單，此外有6人被蒐證到，涉嫌飆車競速危險駕駛，依公共危險罪嫌移送法辦，２人涉嫌懸掛失竊車牌，依竊盜罪嫌移送法辦。

1千多名淡水居民半夜被機車集體夜遊、競速吵得無法睡覺，氣到在臉書社團集體簽到投訴。圖／翻攝細說淡水
1千多名淡水居民半夜被機車集體夜遊、競速吵得無法睡覺，氣到在臉書社團集體簽到投訴。圖／翻攝細說淡水
大批青少年集體到淡水機車夜遊，涉嫌競速、改裝車體，噪音擾人引發居民抗議。記者林昭彰／翻攝
大批青少年集體到淡水機車夜遊，涉嫌競速、改裝車體，噪音擾人引發居民抗議。記者林昭彰／翻攝
大批青少年集體到淡水機車夜遊，涉嫌競速、改裝車體，噪音擾人引發居民抗議。記者林昭彰／翻攝
大批青少年集體到淡水機車夜遊，涉嫌競速、改裝車體，噪音擾人引發居民抗議。記者林昭彰／翻攝
大批青少年集體到淡水機車夜遊，涉嫌競速、改裝車體，噪音擾人引發居民抗議。記者林昭彰／翻攝
大批青少年集體到淡水機車夜遊，涉嫌競速、改裝車體，噪音擾人引發居民抗議。記者林昭彰／翻攝

淡水 噪音

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