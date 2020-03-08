影／新冠肺炎肆虐 台中女警製作簡易面罩支援第一線
台中市第三警分局的女內勤員工有感於新冠肺炎仍在台灣肆虐，擔心第一線外勤同事暴露在病毒的風險中，因此自發性邀約內勤同事，在3日利用透明塑膠片、魔鬼氈子母帶等材料，自製60個簡易「防疫面罩」，並贈送給分局的第一線同事，每個面罩成本不到35元，分局長陳武康得知後，也趁今天分局舉辦38婦女節，贈送香水、面膜等小禮物內分局女性內勤同仁。
台中市第三警分局表示，目前新冠肺炎的疫情仍在各地延燒，第一線員警處理案件仍與民眾近距離接觸，暴露在可能染疫的風險中，雖公發口罩供應無虞，但若需面對居家檢疫、隔離民眾，甚至發燒民眾，往往缺少專業的防護，讓第一線外勤同仁十分擔心。
台中市第三警分局表示，分局有多名女性內勤員工為讓第一線同仁在關鍵時刻有更好的防護，自發性邀集有意願的同仁，利用透明塑膠片、魔鬼氈子母帶、絕緣膠帶及泡棉等材料，自製60個簡易型防疫面罩，提供給包括派出所、交通分隊、偵查隊、警備隊等外勤同仁使用，每個面罩成本不到35元，有著滿滿女性同仁的心意。
台中市第三警分局指出，今天是婦女節，分局也舉辦慶祝活動，但今年因受新冠肺炎疫情影響，因此縮小活動規模，由分局長陳武康致贈玫瑰花與香水、面膜的小禮物給66名女性同仁，另外也由正義所長張竣詒代表第一線同仁，接受來自女性同仁親手製作的簡易型防疫面罩。
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