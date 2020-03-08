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影／海豚屍體漂流台中港岸外 海巡救生艇拖上岸
台中港外昨天漂來海豚屍體，海巡署昨晚派救生艇出勤，緊急打撈，帶回海豚屍體，已通知相關單位釐清死因。
海巡署中部分署第三岸巡隊中港巡邏站昨天上午，在岸際實施巡邏勤務時，發現台中港外距岸約500公尺處有一隻死亡鯨豚於海上漂流，立即協請梧棲漁港漁友協助拖帶進港，並通報中華鯨豚協會人員到場。
第三岸巡隊中港巡邏站人員昨天發現海豚屍體時，剛好有一艘漁船經過，立即請梧棲安檢所人員聯繫該艘漁船協助將鯨豚拖帶回梧棲漁港內，並固定浮動碼頭，昨天傍晚，中華鯨豚協會人員抵達梧棲安檢所，但因適逢低潮水位過低，海豚屍體仍無法拖上岸，昨晚6點40分，梧棲安檢所人員駕駛90P救生艇，將海豚屍體拖帶至上架區搬運上岸。
經測量該海豚長約300公分、寬約60公分，中華鯨豚協會人員表示品種為瓶鼻海豚，後續將鯨豚屍體吊掛載運回台灣大學獸醫系做進一步檢驗，以釐清死因。
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