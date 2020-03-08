影/台南市中西區髮廊清晨失火 燃燒2樓雜物

台南市中西區金華路四段和民生路口一間髮廊，今天清晨1點多突然起火冒出大量濃煙，消防人員報據趕到現場，發現2樓有明火，但因大門深鎖，不得不破壞1樓鐵捲門後進入2樓滅火，將燃燒雜物撲滅。

「髮廊失火了，煙好大！」，今天清晨1點多附近吃消夜的民眾，看到髮廊2樓有明火，馬上報119，永華消防分隊消防人員到場後，因1樓大門深鎖，破壞鐵捲門後拉水線入內滅火，另一組消防人員也從後方2樓進入，火勢在約10多分鐘控制熄滅，消防人員逐層清查，沒有人員受困。轄區警方接獲也在路口進行交管，方便消防人員滅火。

髮廊女老闆接獲通知到場向警消表示，店內白天營業，晚上沒有人員住在髮廊。消防人員說，起火的是2樓後方佛堂堆放雜物，無人受傷，至於起火真正原因，待一步鑑定調查。