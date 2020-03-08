先後任職神祕基地 兒傷父悲

中山科學研究院大樹院區前晚發生工安意外，重傷的吳建騏原在南科工作，一年多前轉職中科院大樹院區服務，工作地點就在住家路口，當里長的父親吳順治還是同單位的「前輩」。這次兒子遭火吻，燒傷面積逾八成，吳順治向親友透露，愛子狀況恐不樂觀，「已經心理有數。」

大樹區和山里長吳順治面對兒子傷重，外表雖保持鎮靜，血壓卻不斷飆高。一整夜無法闔眼的他，昨天又面對中科院長、區公所及諸多親友關切，只能強吞兩顆降血壓藥強打精神；吳家人前晚獲悉吳建騏燒傷面積超過八成，眼淚不自覺奔流，憂心全部寫在臉上。

大樹院區是研發國防武器的重要基地，除招募的員工外，外人無從了解內部情況。住大樹區的吳順治、吳建騏父子，是少數進入這個「軍事祕密基地」服務的父子檔。

前晚中科院大樹院區傳出工安意外後，從大樹院區退休的吳順治熟知廠區作業模式，知道火工製程發生意外在所難免，並未多做苛責。

吳順治說，兒子轉職中科院後，他常耳提面命，要多注意安全，沒想到還是難逃意外，若有「萬一」，那就是為國犧牲。

大樹區興山里長尹平成說，中科院大樹院區卅多年來，共發生三次重大事故。卅多年前首次爆炸時，有重達三、四百公斤的鐵件飛了一公里遠，鄰近房屋都震裂，二○○五年廠內處理廢棄物又爆，里鄰曾抗議要求遷離，但抗議歸抗議，軍方很難「喬」。