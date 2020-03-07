貪圖便宜行事棄置死胎 不肖殯葬業者5萬交保

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
日前，高雄覆鼎金公墓園區發現斷頭嬰屍，檢警偵辦懷疑，是殯葬業者受託卻隨意棄置死胎。圖／報系資料照
日前，高雄覆鼎金公墓園區發現斷頭嬰屍，檢警偵辦懷疑，是殯葬業者受託卻隨意棄置死胎。圖／報系資料照

高雄覆鼎金公墓園區日前發現斷頭嬰屍案，檢警懷疑是殯葬業者受婦產科託付處理產後死胎，但業者未依流程殮葬，反而隨意丟棄造成遺體毀損；警方今天帶回葬儀社業者盧男、郭女及董男3人，檢方訊後依遺棄屍體等罪命盧、郭5萬元交保，董男請回。

1名女子懷胎30周時，被婦產科檢驗出死胎，因此施做人工流產，女子交付5千元費用，委由婦產科找合作的葬儀社處理死胎，婦產科跟葬儀社負責人盧男（64歲）接洽，盧男轉而將死胎交給員工郭女（56歲），郭女又將死胎交給同葬儀社的董姓員工（46歲）「處理」。

據調查，董男將死胎裝箱棄置於「大坪與一墓」後方山坡公園施工地，有工人3月4日上工時，發現有白布包裹疑似嬰屍，嚇得連忙報警，警方封鎖現場勘驗，發現嬰屍疑遭野狗啃食，僅剩小頭顱，頸部以下軀幹全不見，循線追查懷疑葬儀社人員涉案。

警方今天下午帶回涉嫌重大的盧男、郭女及董男，將進一步了解3人彼此交辦的「處理」作法為何。

婦產科 嬰屍 棄屍

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