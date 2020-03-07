工安意外！台電高壓電塔工人10樓高墜落3人亡
新竹縣北埔鄉竹37-1線外坪村通往南庄鄉的道路，今晚6點傳出重大工安意外，三名台電施作電力塔基的工人，不慎從約10層樓高處墜落，辜姓、陳姓兩名工人當場頭部破裂明顯死亡，另名王姓工人也失去生命跡象，因無明顯外傷，仍被緊急送往竹榮醫院搶救中，但到院前就死亡，後續交由警方調查，釐清意外發生原因。
竹縣消防局表示，晚間6點接獲民眾報案，指北埔鄉外坪村一處工地發生工安意外，現場有3名患者，立即派遣北埔11、91及竹東91、92車前往搶救，消防人員到場時，看到流籠摔落在地上，旁邊的3名工人倒在地上皆無生命跡象，救護人員到場後確認為電力塔基工程，台電近期在事發地點執行ˇ個高壓電塔的更新工程。
目擊意外的楊姓工人告訴警方，當時他與其他3名準備收工，他在地面收拾東西，另外3名工人在高塔搭流籠準備下到地面，但流籠下到約10樓高時，突然聽到流籠馬達發出爆裂聲響，隨即故障，流籠快速滑落，隨即看到3名工人直接墜落，摔在地上。
據了解，辜姓、陳姓工人當場死亡，王姓工人因無明顯外傷，被送醫後仍然不治，目前警方已到場調查意外原因。
【中央社新竹縣7日電】
新竹縣北埔鄉今晚發生工安意外，3名工人從高處墜落地面，2人當場死亡，1人送醫後不治。新竹地檢署檢察官將於明天上午會同法醫到場勘驗，釐清意外發生原因。
台電發言人徐造華向中央社記者表示，初步了解，3人因為纜車失速滑落翻覆，已下令施工現場全面停工，目前交由檢警釐清事故發生原因。徐造華說，詳細事故原因仍在進行調查中，台電將積極協助承商處理3名工人善後撫卹相關事宜。
警方查扣相關證物，新竹地檢署檢察官將於明天上午到場勘查，進一步確認意外發生原因。新竹縣政府勞動處也將追究這起工安事故原因。
新竹縣政府消防局透過簡訊通報指出，晚間6時接獲報案，指北埔鄉外坪村這處工地發生工安意外。3名電力塔基工程施作工人自高處墜落地面，纜車摔落一旁，辜姓、陳姓工人當場死亡，王姓工人送醫仍不治。
竹東警分局北埔派出所員警查訪工地目擊者說法，案發時進行基座更新工程的3名工人在纜車上，行進到約10層樓高時，馬達疑似故障，纜車高速滑落，3人從高處被拋出墜落地面。
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