竹縣北埔鄉傳工安意外 3工人疑不慎從高處墜落

新竹縣消防局晚上6點接獲北埔鄉外坪村往南庄竹37-1線有工安意外，現場有3患者，消防局派遣北埔11、91及竹東91、92車前往搶救，現場疑似施作工程3名工人不慎高處墜落，消防人員到場時，3名工人皆無生命跡象。

【中央社／新竹縣7日電】

新竹縣北埔鄉今天晚間發生工安意外，3名工人不明原因從高處墜落地面，警消獲報到場救護時已失去生命跡象，警方已到場調查，釐清事故發生原因。

新竹縣政府消防局透過簡訊通報指出，晚間6時接獲報案，指北埔鄉外坪村一處工地發生工安意外，現場有3名患者，立刻派員前往救護。

竹縣消防局表示，救護人員到場確認為電力塔基工程，3名施作工人不明原因從高處墜落地面，皆已失去生命跡象，後續交由警方調查，釐清意外發生原因。