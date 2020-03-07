男子隨機扳車門竊得18萬元 被捕時花用殆盡

39歲蔡姓男子2月中旬在苗栗市步行遊蕩，沿路隨手扳弄路邊停放的汽車門把、機車行李箱企圖翻找財物，結果竟在一輛未上鎖的車內竊得2個裝有18萬元現金的紅包袋，得手後他恣意揮霍，還花近8萬元買了新機車代步，但他居無定所，警方四處追查，昨天終於逮到蔡姓男子，苗栗警方訊問後今天依竊盜罪嫌移送法辦。

被害車主當天將車停在家門口，但忘了鎖車門，駕駛座旁的置物箱又偏偏有一筆孩子的註冊費用紅包袋裝著，未攜回家中，讓蔡姓男子「幸運」行竊得逞，警方昨天逮到蔡姓男子時，他已將贓款花用到只剩3000多元。

蔡姓男子2月17日凌晨3點多在苗栗市文發路遊蕩，隨機扳、拉路邊停放車輛的門把；被害車主發現遭竊報警，警方調閱路口監視畫面，有資深員警認出他的身分，懷疑他涉嫌重大，但他並未居住在戶籍地，平日居無定所也沒有固定交通工具，行蹤難以掌握。

警方透過監理站系統查出他案發後，名下突然多了一輛新機車，循線四處追查他的行蹤，昨天趁他將機車騎去保養時逮到人，他坦承作案，得手的贓款除了買機車，其他多用在吃喝玩樂，還在郵局開了戶頭存了2萬元，但被捕時僅剩下3000多元。

警方查扣他用贓款買的機車，今天將全案依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。