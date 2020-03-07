聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南工地意外傷者命危 未設防墜設施勞檢勒令停工
台南市消防局救災救護指揮中心中午11時14分據報，安南區府安路六段與樂活路交叉口建築工地，54歲楊姓工人不慎墜落3米深地下室，頭部則撞擊H鋼梁螺絲釘頭，後腦有穿刺傷，經緊急送往永康奇美醫院搶救，有生命危險。
南區職業安全衛生中心等現勘，認建築工地無防墜設施且楊未戴安全帽，有明顯缺失，立即要求停工改善外，釐清工安意外原因。
現場工地主任向警方及勞檢單位表示，楊應是不小心跌落3米深的工地地下室。楊後腦有穿刺傷，因工地現場空間狹窄，搬運不易，救護人員請求支援繩索，工地人員也徵調吊車前往支援，直至中午12時，順利將傷者吊掛上來，但人昏迷瞳孔放大，經救護車送永康奇美醫院急救，仍在搶救中，有生命危險。
警方鑑識人員及南區職業安全衛生中心派員現勘，釐清工安意外原因。南區職業安全衛生中心指出，目前傷者仍在搶救當中，已與工地主任保持密切連繫。該中心強調，工地現場未設相關防墜設施且傷者未戴安全帽，有明顯缺失，立即要求停工改善。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言