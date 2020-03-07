影／台南工地意外傷者命危 未設防墜設施勞檢勒令停工

台南市消防局救災救護指揮中心中午11時14分據報，安南區府安路六段與樂活路交叉口建築工地，54歲楊姓工人不慎墜落3米深地下室，頭部則撞擊H鋼梁螺絲釘頭，後腦有穿刺傷，經緊急送往永康奇美醫院搶救，有生命危險。

南區職業安全衛生中心等現勘，認建築工地無防墜設施且楊未戴安全帽，有明顯缺失，立即要求停工改善外，釐清工安意外原因。

現場工地主任向警方及勞檢單位表示，楊應是不小心跌落3米深的工地地下室。楊後腦有穿刺傷，因工地現場空間狹窄，搬運不易，救護人員請求支援繩索，工地人員也徵調吊車前往支援，直至中午12時，順利將傷者吊掛上來，但人昏迷瞳孔放大，經救護車送永康奇美醫院急救，仍在搶救中，有生命危險。