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彰化芳苑塑膠工廠大火 環保局監測空氣品質

中央社 / 彰化縣7日電
芳苑鄉一家塑膠工廠火警，火勢延燒不可收拾。圖／阿鋒Amos提供
芳苑鄉一家塑膠工廠火警，火勢延燒不可收拾。圖／阿鋒Amos提供

彰化縣芳苑鄉工業區一家塑膠工廠今天發生火警，火勢猛烈且竄出大量黑煙，消防局殘火處理直到下午完畢；環保局也派遣空氣品質監測車到場，並提醒附近民眾避免外出、戴口罩。

芳苑鄉工區六路一家塑膠工廠今天清晨發生火警，由於廠內堆放大量易燃原料與成品，火勢猛烈，就連廠房屋頂裝設的太陽能板也燒到鎔化，濃濃黑煙直竄天空，好幾公里外就明顯可見，住在廠內的幾名員工及時逃生，但一名男子疑被嗆暈，尋獲時已失去生命徵象。

彰化縣政府消防局表示，獲報後立即派遣二林、竹塘、芳苑、埤頭等11個分隊及大隊到場，出動各式消防車與救護車共34車、77名消防員到場，救出一名失去生命徵象男子，送往二林基督教醫院急救，現場火勢上午6時57分熄滅，殘火處理直到下午1時21分完成。

由於火警造成明顯黑煙及臭味，彰化縣政府環境保護局依消防局通報，立即派員趕赴現場，並調派空氣品質監測車停在火場下風處監測，目前持續監測中，後續將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，可依空氣污染防制法處新台幣10萬元到500萬元罰鍰。

環保局表示，這家工廠從事塑膠製品製造，目前火勢已受控制，依現場風向為北北東風，擴散條件不佳，受影響範圍主要為芳苑鄉周遭區域，提醒芳苑鄉及附近地區民眾緊閉家戶門窗、避免外出，並加強個人防護，若需外出建議戴口罩以維護健康。

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