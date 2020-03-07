6惡煞闖包廂打酒客 警方以車號追人

38歲張姓男子和友人在台中西屯區一家酒店飲酒，突然6名男子闖入包廂朝他們痛毆，隨後搭車離開，警方調閱監視器，鎖定一輛自小客車，將以車號追人，釐清案發原因。

台中市西屯區一家酒店今天凌晨傳出暴力事件，張姓男子與3名友人在包廂內飲酒，突然有6名男子闖入包廂，雙方發生言語衝突，6人朝張男及友人痛毆，隨後搭上未熄火的小客車離去。

台中市第六警分局何安派出所獲報前往處理，員警抵達現場時，發現包廂內4名男子傷痕累累，其中，張姓男子滿臉是血倒地，意識不清，緊急送醫救治，張男額頭有撕裂傷、右眼挫傷；他的3名友人受輕傷。

警方研判雙方應有糾紛，但受傷的一方不願多說明，警方目前調閱監視器，目前已鎖定一輛自小客車，以車號追人，釐清案情。