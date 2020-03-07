聽新聞
test
0:00 / 0:00
一氧化碳無形殺手要注意 「反碳風水師」來救命
台中市上月發生一家4口與外籍看護一氧化碳中毒意外，原來陳姓少年洗完澡透露「頭暈想吐」，陳父也有此徵狀，趕緊報警，所幸5人送醫後無恙。台中市消防局指出，居家一氧化碳中毒情況，多是門窗緊閉釀憾事，民眾可撥打119申請「反碳風水師」服務，由專業消防人員檢查家中熱水器是否安全。
台中市消防局指出，一氧化碳無色、無味，中毒後的癥狀不易被察覺，「如同無形殺手」，若家中同時有多人出現類似「感冒」或「食物中毒」癥狀，如疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等，應警覺是否一氧化碳中毒，並先移動至通風良好的環境，撥打119求救。
消防局提醒，民眾應選擇具有合格標示的燃氣熱水器，並注意正確安裝及平時檢修，民眾若對家中熱水器安全有疑慮時，可直接撥打「119」，利用消防局「反碳風水師」服務，消防人員將前往民眾家中檢查熱水器是否安全。
台中市政府也推出「補助一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換」措施，每戶最高補助3000元，並以1次為限，經費用完為止，截至目前為止，已受理165戶的申請，有意申請民眾，可撥打119或直接向當地消防分隊詢問。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言