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一氧化碳無形殺手要注意 「反碳風水師」來救命

聯合報 / 記者林佩均
台中市消防局消防員向民眾宣導一氧化碳中毒的徵狀與注意事項。圖／台中市政府消防局提供
台中市消防局消防員向民眾宣導一氧化碳中毒的徵狀與注意事項。圖／台中市政府消防局提供

台中市上月發生一家4口與外籍看護一氧化碳中毒意外，原來陳姓少年洗完澡透露「頭暈想吐」，陳父也有此徵狀，趕緊報警，所幸5人送醫後無恙。台中市消防局指出，居家一氧化碳中毒情況，多是門窗緊閉釀憾事，民眾可撥打119申請「反碳風水師」服務，由專業消防人員檢查家中熱水器是否安全。

台中市消防局指出，一氧化碳無色、無味，中毒後的癥狀不易被察覺，「如同無形殺手」，若家中同時有多人出現類似「感冒」或「食物中毒」癥狀，如疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等，應警覺是否一氧化碳中毒，並先移動至通風良好的環境，撥打119求救。

消防局提醒，民眾應選擇具有合格標示的燃氣熱水器，並注意正確安裝及平時檢修，民眾若對家中熱水器安全有疑慮時，可直接撥打「119」，利用消防局「反碳風水師」服務，消防人員將前往民眾家中檢查熱水器是否安全。

台中市政府也推出「補助一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換」措施，每戶最高補助3000元，並以1次為限，經費用完為止，截至目前為止，已受理165戶的申請，有意申請民眾，可撥打119或直接向當地消防分隊詢問。

台中市消防局消防員向民眾宣導一氧化碳中毒的徵狀與注意事項。圖／台中市政府消防局提供
台中市消防局消防員向民眾宣導一氧化碳中毒的徵狀與注意事項。圖／台中市政府消防局提供
台中市政府推出「補助一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換」措施，每戶最高補助3000元，可撥打119或詢問當地消防分隊。圖／台中市政府消防局提供
台中市政府推出「補助一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換」措施，每戶最高補助3000元，可撥打119或詢問當地消防分隊。圖／台中市政府消防局提供

中毒 台中市

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