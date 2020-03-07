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高雄覆鼎金斷頭嬰屍案 查獲葬儀社業者棄置
高雄市三民區覆鼎金雙湖公園施工地斷頭嬰屍案，今天警方查獲葬儀社業者盧姓男子及郭姓女子，涉嫌棄置嬰屍。全案正由警方追查中。
據了解，這名嬰屍母親懷胎30周，經婦產科檢驗出死胎，為胎兒母親做人工流產後，才將死胎交給葬儀社處理。盧姓男子（64歲）和郭姓女子（56歲）負責處理嬰屍，應該火化，但葬儀社便宜行事，盧、郭2人便將嬰屍裝箱，交由員工棄置高雄市中區資源回收場旁「大坪與一墓」後方山坡公園施工地。今天下午1點20分許，警方在高雄市立殯儀館鼎金一巷，查獲盧、郭2人。
3月4日下午，公園承包商工人上工，發現1張白布包裹嬰兒屍體，趕緊報警。警方勘查棄嬰現場，發現嬰兒頸部以下的身體已全不見，只剩直徑約10餘公分的小頭顱，而且臉部面目全非，附近還有許多小碎骨，疑嬰兒遭野狗啃食後留下的骨骸。
檢警調查，包裹嬰屍的白布是一般久病臥床患者墊在床上用的防水墊，白布內還有1個沾有血水的紙箱，疑用來裝嬰兒再裹上這張防水墊。
由於棄嬰地點原本是高雄覆鼎金公墓園區，日治時期商業鉅子大坪與一墓前方，是三民區鼎金一巷，是銜接高雄市三民區與鳥松區的小巷道，一般人除非熟悉這條小徑，否則不會往墓區裡走。警方根據附近道路監視系統，比對3月4日以前進出這條小巷道的車輛，才循線查獲盧、郭2人涉嫌棄置嬰屍。全案下由警方深入調查。
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